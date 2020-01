Os signos que podem ver o ex voltar ou irão atrás dele neste fim de semana

Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a ver pessoas do passado voltar ou ir atrás delas durante este fim de semana.

Confira signos que podem ver o ex voltar:

Áries

Um clima de insegurança pode surgir e a vida entre amigos e pessoas queridas o ajudará a se sentir melhor. No entanto, pessoas do passado podem voltar repentinamente durante esta vibração, o fazendo relembrar preocupações e mágoas que não serão fáceis de lidar. Seja honesto e cauteloso para não se arrepender mais tarde!

Peixes

Você se torna cada vez mais atraente e isso pode contribuir para que chamas do passado voltem a ser acesas novamente. De todas as formas, é preciso ter muito cuidado com pessoas aproveitadoras e atitudes passivas que não o ajudam a olhar para o futuro com determinação. Mais do que nunca, é preciso não idealizar com uma postura sonhadora que não o deixa enxergar a realidade.

Confira os signos que podem procurar o ex:

Leão

É possível que muitos leoninos se questionem sobre suas emoções, pendendo para a idealização de sentimentos que já não podem ser reparados ou causam mais dor do que benefícios. Evite cobrir os “erros” dos outros e olhar as coisas apenas com o coração; existem momentos em que precisamos nos defender de nós mesmos.

Virgem

A carência e aspecto emocional podem ganhar foco, fazendo-o se sentir tentado a buscar parceiros do passado. A diversão sem sentimentos é mais compatível e é preciso não se acomodar aos relacionamentos que não o completam e se tornam tóxicos. Seja mais realista com as suas expectativas e assuma o desejo de renovação como algo positivo.