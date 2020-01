Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 26 de janeiro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Confie em si e tenha fé para que todos os seus planos saiam da melhor forma. Você terá sorte com os números 04 e 26, na sexta e no domingo.

Será um fim de semana para refletir sobre seus sentimentos ou deixar para trás aquele amor que não era para você; procure pessoas que trazem energias positivas para sua vida.

Você recebe um convite para viajar. Limpeza e organização ajudam a atrair boas energias para a sua casa. Você recebe uma proposta para iniciar um novo negócio. Você será convidado para uma festa e deve ter cuidado com perder dinheiro.

Touro

Momento de alegria e liberdade. Se você deseja encontrar o amor verdadeiro, pense positivo e esteja atento aos sinais.

Fim de semana para tomar decisões financeiras, mas lembre-se de que as necessidades são mais importantes do que as aparências. Mostre sua força. Você terá sorte neste sábado com os números 03 e 34.

Um novo amor muito compatível chegará até você e pode ser do signo e Aquário, Libra ou Gêmeos. Cuidado com problemas respiratórios.

Gêmeos

Problemas sentimentais e econômicos finalmente serão resolvidos. Você terá três dias de muitas surpresas em família e uma gravidez que lhe dará a alegria pode ser revelada.

Uma questão legal é resolvida a seu favor. O solteiro terá um amor que pode ser de Áries, Leão ou Sagitário e será muito compatível.

Não gaste excessivamente ou por impulso. Cuide melhor da saúde para se sentir de bem com a vida. Seus números são 00 e 29 e seu dia de sorte é a sexta-feira.

Câncer

Momento de ser positivo com questões econômicas e de trabalho; seja paciente e você verá que tudo sairá bem.

Fim de semana de estar com muita energia boa ao seu lado, o que lhe dará a força para alcançar todos os seus objetivos, apenas evite falar demais sobre seus sucessos ou planos futuros. Não tente atrair a inveja!

Você terá sorte no domingo com os números 01 e 19. Tenha cuidado com problemas de ciúmes e desconfiança; é melhor conversar e não entrar discussões, lembrando sempre da importância da confiança.

Leão

Momento de seguir em frente na sua vida profissional e não se abater diante de obstáculos que possam diminuir suas aspirações. Será possível também sair de qualquer situação de doença física e mental.

É hora começar um novo ciclo em sua vida. Fim de semana de muitas festas e reuniões com seus amigos, mas tente se controlar com o consumo de álcool ou outros vícios para evitar uma ressaca moral.

Tenha cuidado com as traições no amor; é melhor terminar relacionamentos tóxicos e começar a conhecer pessoas mais compatíveis. Você terá sorte no sábado com os números 09 e 96.

Virgem

A proteção em assuntos financeiros e aquisições chega. A ver com abundância e prosperidade imediatamente ficam ao seu favor.

Fim de semana com pressa para corrigir pendencias. Uma viagem com amigos pode surgir e ajudá-lo renovar energias. Alguém pede conselhos sobre o relacionamento amoroso.

Você conserta coisas e decide fazer mudanças em sua casa. Não negligencie sua saúde; sem ela nada será importante.

Libra

Questões sentimentais melhoram e alguém pode ser atraído. É hora de brilhar mais no futuro e pensar em como se profissionalizar.

Fim de semana de muitos convites para sair e popularidade. Não deixe de lado suas doenças e procure um médico para evitar complicações de saúde. Você recebe dinheiro extra com os números 07 e 20.

Um amor do passado pode voltar; tente fechar esse capítulo e comece a conhecer pessoas mais compatíveis com você.

Escorpião

Hora de obter força para superar qualquer obstáculo que surgir em sua vida. Você também se dedicará a se tornar um grande líder em tudo o que se propõe a fazer. Questões comerciais ou políticas terão sucesso.

Sempre tente buscar humildade em suas ações para ser recompensado quando menos esperar. Nos próximos três dias, boas propostas de negócios podem chegar.

Uma festa neste sábado pode ser muito divertida, apenas tente não beber muito álcool. Você pode ganhar dinheiro extra com os números 09 e 21; sexta-feira será seu dia de sorte. Você compra roupas e muda sua aparência.

Sagitário

Momento de se sentir mais confiante para realizar todos os seus projetos. Evite ser tão dramático em seu relacionamento para que as coisas fluam melhor com seu parceiro.

Fim de semana de estar com boas notícias no trabalho. Você irá a várias festas com seus amigos. Um problema legal do passado será finalizado a seu favor.

Um novo amor de Áries, Leão ou Sagitário será muito compatível com você. Seus números da sorte serão 10 e 44 e seu melhor dia é o domingo. Evite discussões no trabalho.

Capricórnio

As dificuldades do passado finalmente serão resolvidas. Você terá sorte na sexta-feira com os números 19 e 30.

Você recebe um convite para sair ou ir a uma festa neste fim de semana; apenas tente controlar seus impulsos de raiva e mantenha a calma para aproveitar ao máximo e sem exageros.

Um amigo o procura para fazer uma proposta. Um amor do passado deve retornar; tente fechar esse círculo e começar de novo com alguém mais compatível. Você vai a uma reunião de família no domingo e deve evitar conflitos.

Aquário

Resoluções em relacionamentos amorosos e oportunidades de trabalho desejadas podem acontecer. Apenas tente ser um pouco mais discreto com tudo o que pretende fazer para não atrair energias ruins.

Fim de semana de comemoração com seus amigos; lembre-se de que você dá muita alegria e não deve se sentir menosprezado. Tenha cuidado com problemas respiratórios e consulte seu médico para uma revisão. Seus números da sorte são 13 e 22.

Peixes

Hora de sair dos fortes problemas pelos quais está passando, cultivando muita força para avançar. Você é um dos signos mais fortes do zodíaco e não deve duvidar que, no final, tudo ficará bem.

Pague suas dívidas e tente não gastar em coisas que você não precisa para que essas preocupações com o dinheiro não afetem tanto você no futuro.

Evite brigar com seu parceiro; se você perceber que não está se dando bem com ele, é melhor dar pausa e pensar melhor.

Seus números da sorte são 08 e 55 e seu melhor dia é o sábado. Evite se envolver em fofocas no trabalho; lembre-se de que é melhor ser discreto.