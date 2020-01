Estes são os próximos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para a 2.20.14.

Depois de lançar o tema escuro em um update beta, o aplicativo de mensagens agora trabalha para melhorar outros recursos a serem lançados.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, a plataforma desenvolve o recurso stickers (adesivos) animados. Confira:

Outra novidade, o recurso excluir mensagens é uma opção capaz de remover automaticamente as mensagens no bate-papo após um certo período de tempo, de forma automatica.

No entanto, o esperado recurso ainda está em desenvolvimento e será ativado muito em breve para todos os usuários do aplicativo.

Segurança no app

Por último, o WhatsApp implementou um novo recurso para a plataforma iOS, que permite registrar uma conta em um novo dispositivo iPhone sem solicitar credenciais, se o iCloud Keychain estiver ativado.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.14: what's new?

Improvements for Animated Stickers, Delete Messages and new feature called Account Transfer under development!https://t.co/IpVqrTHLSq

NOTE: The Animated Stickers and Delete Messages will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 23, 2020