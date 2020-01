Clarear axilas usando limão e bicarbonato

Se você não se atreve a usar uma peça de roupa sem mangas porque não gosta das suas axilas, preste atenção. Com a ajuda de ingredientes simples, que você tem em casa, é possível ficar livre das manchas escuras da uma vez por todas.

Manchas nas axilas

As manchas nas axilas são causadas pelo excesso de álcool de alguns desodorantes ou pela depilação com gilete, que irrita a pele. Esse problema é uma questão estética, e a sua solução é fácil, desde que você tenha paciência para manter uma rotina de limpeza.

Limão com bicarbonato

A mistura desses dois ingredientes faz com que as axilas se clareiem gradualmente. É muito simples: você espreme um limão e adiciona meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique a pasta com leves massagens nas axilas. É recomendável que você o use diariamente por uma semana.

Água de batata

Esta receita revitaliza a pele. Você só precisa extrair o suco de uma batata com uma gaza e passá-la pelas axilas. Deixe agir por 25 minutos. Faça isso todos os dias até obter a aparência que você deseja.

Açúcar com sabão neutro

Uma combinação para esfoliar a pele. Você só precisa fazer espuma e adicionar açúcar. Com a mistura, massageie as axilas em movimentos circulares e deixe agir por 15 minutos. Lembre-se de repetir esse processo diariamente.

Fonte: Nueva Mujer