Asteroide com mais de 990 metros passará próximo à terra no dia 15 de fevereiro

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu alerta sobre um novo asteroide gigantesco que passará próximo à Terra.

VEJA: Astronauta da NASA registra impressionante sequência de imagens da Terra desde o espaço

Denominado oficialmente como '163373 (2002 PZ39)', o objeto espacial tem cerca de 990 metros de diâmetro (tamanho estimado).

NASA

Ele está listado no banco de dados da agência americana como um asteroide Apollo. A passagem do corpo celeste ocorrerá no dia 15 de fevereiro.

Voando a uma velocidades media de 57 mil km/h,'163373 (2002 PZ39)' é considerado "potencialmente perigoso".

O tamanho é grande o suficiente para causar grandes problemas se atingir o nosso planeta, conforme revelado pelo Metro UK.

LEIA TAMBÉM: