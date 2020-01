Tinder cria 'botão do pânico' para ajudar em encontros perigosos

O Tinder vai ajudar seus usuários em encontros que acabam se mostrando perigosos. A empresa anunciou nesta quinta-feira (23) que vai disponibilizar para os americanos um "botão do pânico" que vai emitir um alerta caso algo dê errado no date.

Leia mais:

Glenn Greenwald pede rejeição de denúncia; procurador diz que ‘não houve investigação’

Caça-Fantasmas: Bill Murray reprisa papel em novo filme da franquia

Será possível optar, dentro do Tinder, pelo aplicativo de segurança pessoal Noonlight, que conecta os usuários a pessoas treinadas que avisam as autoridades em nome da pessoa que está em perigo.

O recurso também será oferecido aos usuários na Grã-Bretanha, França e Alemanha e será trazido para outros locais ao longo de 2020.

A Match Group, empresa criadora do Tinder, também vai oferecer um sistema de verificação de fotos, em que os candidatos a um date vão enviar fotos posadas em tempo real. Todas essas pessoas receberão um selo de autenticação. Esse recurso está sendo testado e deve ficar disponível a partir do fim do ano.

E aí, curtiu?