'Tema escuro' nativo do WhatsApp deve ser liberado em breve para iOS

O tema escuro (dark theme) nativo do WhatsApp já está disponível para o sistema operacional Android. A novidade foi liberada nesta semana pela plataforma.

No entanto, o recurso ainda é exclusivo para a versão beta do app, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Muito esperado pelos usuários do popular aplicativo, a novidade também deve chegar muito em breve para o sistema iOS.

Como revelado pelo portal, o app normalmente tem o planejamento de liberar recursos importantes, para ambos sistemas, no mesmo período.

Usado pelo WhatsApp, o app beta é uma versão para testadores, onde é avaliado os próximos recursos da plataforma. Confira postagem:

Dark theme day.. but for iOS?

It should be available really soon. WhatsApp is used to enable important features for both platforms in the same period, so we should expect a release soon.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2020