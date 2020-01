Já começou a ‘Promoção Totally Digital’ da PlayStation Store. A novidade foi compartilhada pela Sony nesta quarta-feira (22).

Como revelado pela empresa, com a nova ação, os jogadores podem economizar até 40% em títulos selecionados.

“Busque vingança pela morte de seu pai e a destruição da sua vila em Indivisible, use seu telefone para recrutar seu melhor amigo em A Way Out, ou morra de novo e de novo em um dos melhores jogos de ação de 2018, Dead Cells”, revelou.

A promoção especial termina no dia 5 de fevereiro, às 13:00, horário de Brasília. Confira a lista completa de jogos neste link.

Com informações da Sony

