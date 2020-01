Os 5 piores alimentos para uma dieta e seu fígado

Há alimentos que não só dificultam a perda de peso; eles também fazem mal para o corpo, principalmente para o fígado. Se você quer ficar livre deles — ou, pelo menos, reduzir o seu consumo —, confira esta lista.

Açúcar

Muita coisa doce pode afetar o seu fígado, já que ele é responsável por converter o açúcar em gordura. Se você exagerar, o seu fígado engorda demais, e a longo prazo você pode ter uma doença hepática gordurosa.

Álcool

Nao é segredo para ninguém: beber demais pode causar estragos no fígado e, com o tempo, pode levar à cirrose. Até bebedeiras ocasionais (quatro drinques para mulheres e cinco para homens) também podem ser prejudiciais. Tente se limitar a uma bebida por dia, se for mulher, ou duas por dia, se for homem.

Alimentos gordurosos

Comer muitos alimentos ricos em gordura saturada pode dificultar o trabalho do fígado e, com o tempo, pode levar à inflamação. Portanto, da próxima vez que estiver em um fast-food, pense em pedir uma opção mais saudável.

Sal

Seu corpo precisa de um pouco de sal — mas não tanto assim. Pesquisas sugerem que uma dieta rica em sódio pode levar à fibrose, que é o primeiro estágio da inflamação do fígado. Portanto, evite alimentos processados e enlatados. E mantenha o saleiro longe da mesa.

Salgadinhos

O problema dos salgadinhos ​​é que eles são carregados de sal, açúcar e gordura. Cortá-los é um ajuste de dieta relativamente fácil: leve consigo um estoque de lanches saudáveis ​​para o trabalho.