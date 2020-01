As pedras e cristais mais adequados para a proteção de cada signo

Segundo o portal Cristais Aquarius, os “cristais naturais possuem energias e capacidades conhecidas desde a antiguidade. Podem ser usadas para terapias, proteção energética, elevação espiritual e são capazes de ajudar a atrair prosperidade e despertar capacidades superiores”.

Diante disso, cada pedra ou cristal pode proporcionar efeitos positivos para os signos do zodíaco. Veja abaixo!

Aries

Pedras: Ágata e Jaspe Vermelho

Áries tende a ser imprudente e impulsivo, de modo que a ágata o acalma e o ajuda a ver as coisas com perspectiva, a fim de tomar decisões mais sábias.

Também ajuda a limpar a mente desconfortável desse sinal. Idealmente, coloque-o embaixo do travesseiro para afastar pesadelos e dormir mais profundamente.

Além disso, o Jasper Vermelho protege das energias negativas, da inveja e do mau-olhado. Também lhe dá força e vitalidade quando se sente deprimido, cansado ou triste.

Touro

Pedras: Quartzo Rosa e Ametista Touro é teimoso e resistente a mudanças por causa disso, o quartzo facilitará a adaptação a novas circunstâncias.

Também lhe dará harmonia, relaxará as tensões e ajudará a regenerar seu coração. A Ametista melhora o humor e o recarrega de bom humor. Ideal para meditar e limpar a mente para se libertar de bloqueios mentais.

GÊMEOS

Pedras: Ágata e âmbar

A hiperatividade de gêmeos a torna impaciente e dispersa. A ágata ajudará você a se concentrar, se acalmar e analisar melhor as coisas. Isso lhe trará bem-estar e tranquilidade.

Também lhe dará inspiração para expressar suas ideias. Lute contra a inveja e desperte a sexualidade. O ouro do âmbar lhe trará energia e equilíbrio. É ideal para evitar pesadelos e mau olhado, além de liberar energia bloqueada.

Câncer

Pedras: Quartzo Rosa e Pérola

O câncer apresenta mudanças repentinas de humor e, ao mesmo tempo, é bloqueado pela tensão. O quartzo rosa favorece a paz e calma, o que ajudará em seus relacionamentos.

Este mineral aumentará sua autoestima e equilibrará suas emoções. A Pérola aumenta a paixão, além de lhe dar forças para enfrentar conflitos e entender o que o tensiona.

Leão

Pedras: Topázio e olho de tigre

Ele é alegre e enérgico, mas às vezes é altivo e orgulhoso. O Topázio irá ajudá-lo a ser mais diplomática e ter mais contato com aqueles que nos rodeiam.

Também estimulará sua criatividade e força contra o cansaço e o tédio. Equilibra a mente e libera emoções negativas. O Olho de Tigre serve para evitar inveja e atrair sorte ao acaso.

Estimula a mente e libera a tristeza. Proporciona também sabedoria, coragem e energia para enfrentar os desafios da vida.

Virgem

Pedras: Jasper e quartzo rosa

Virgem tem uma tendência a ser hipocondríaca e se preocupar com tudo por causa disso. Jasper ajudará você a se acalmar e se sentir melhor.

Proporciona equilíbrio e combate as más energias porque também é uma pedra de felicidade. O quartzo rosa o ajudará a lidar com problemas emocionais, o equilíbrio emocional e sexual e a eliminar a ansiedade e o ciúme.

Libra

Pedras: Água-marinha, Ágata e Jade

Os librianos tendem a ficar obcecados com suas falhas e com o que não entendem. A Água-marinha ajuda a superar a intolerância e relaxar a mente.

Também equilibrará suas emoções e lhe dará uma sensação de bem-estar. A Ágata dá firmeza, segurança e absorve más energias. O jade traz boa sorte e saúde em adição a estabilidade emocional. Juntos, atrairá fortuna e harmonia.

Escorpião

Pedras: Coral e Jasper

Escorpião tende a ser muito possessivo e um caráter muito forte. O Coral ajudará na defesa contra inimigos e más influências.

Fortalece a energia positiva de seu proprietário e ajuda a eliminar defeitos ou cargas negativas daqueles que a possuem. Jasper é a pedra de Marte.

É uma mistura de quartzo e outros minerais coloridos que os ancestrais usavam como anel. Por esse motivo, também é considerado uma "pedra de guerra". E pode dar força, coragem e energia para superar as adversidades.

O Jaspe é uma jóia que traz equilíbrio para a vida sexual de sua própria . É essencial estimular a confiança e se regenera e fornece muita energia.

As energias negativas estão substituindo-as por vibrações de amor. Fortalece a empatia e a sensibilidade e ajuda a aceitar quaisquer mudanças imprevisíveis.

Sagitário

Pedras: Água-marinha e ametista

Sagitário tende a ser muito dramático e exagerado. Eles sempre lutam para conseguir o que querem, então a Água-marinha a ametista ajudarão.

A Água-marinha acalma e incentiva novos projetos. Promove o desenvolvimento espiritual e acalma fobias. A Ametista representa ambição, aventura e sucesso no trabalho, ideal para o ambicioso sagitário. Também regenera energia, reduz a insônia e promove a paz interior.

Capricórnio

Pedras: Ametista e Aventurina

Capricórnio tende a ficar deprimido e a se sentir melancólico, por isso a Ametista é um protetor ideal contra emoções negativas.

Na verdade, é um dos cristais mais poderosos devido à sua alta frequência vibracional. Ajuda a superar perdas e fornece serenidade para aceitar doenças. A aventurina proporciona equilíbrio quando capricórnio se sente confuso, mas também o ajuda em questões de dinheiro e trabalho.

Aquário

Pedras: Aventurine e Lapis Lazuli

Rebeldes, independentes e ótimos. Aventurine elimina a ansiedade e o medo de Aquário, isso o ajuda a acalmar para baixo .

O Lápis Lazuli dá felicidade e otimismo. Afaste a infidelidade e proporciona estabilidade ao casal. É bom atrair justiça e luz diante das adversidades.

O Lapis Lazuli tem qualidades de purificação e pode nos proteger contra problemas de visão. Aumenta a clareza mental, alivia o estresse e a tensão. Harmonize os desequilíbrios emocionais.

Pexeis

Pedras: Quartzo rosa, água-marinha e ametista

Peixes é muito sonhador, mas também tende a ter muitas mudanças de humor devido à grande sensibilidade que ele tem.

O quartzo é ideal para combater a depressão e estimular o pensamento positivo. Ele traz clareza para a mente e estabilidade emocional. Idealmente, use esse quartzo no centro do peito para equilibrar as energias do coração.

A água-marinha dá equilíbrio emocional é muito positivo e incentiva o sucesso. A Ametista libera energia, protege contra dificuldades e ajuda no amor e na paixão.

Fonte: Nueva Mujer.