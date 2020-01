Os signos do zodíaco que exigem muito no sexo

Nossos signos determinam algumas características da nossa personalidade. Isso acontece, inclusive, na hora do sexo e diz muito sobre a forma que gostarmos de nos relacionar nesse aspecto.

Confira os signos do zodíaco que são mais exigentes na hora sexo:

Áries

O ariano exige energia e que o parceiro dê o máximo de si na “hora h”. Ele odeia ter que fazer todo o “trabalho pesado”, enquanto o outro só recebe. Quando isso acontece, eles se sentem muito desanimados. Por isso, costumam buscar parceiros que sejam apaixonados e cheios de emoção.

Touro

O taurino da costuma ser detalhista com o parceiro e, se acontece qualquer coisa que ele não curta – como o cheiro de um determinado perfume, o local em que o levaram ou alguma conversa que não o deixe confortável – tende a perder o interesse imediatamente.

Leão

O leonino sempre mantém a postura de “você pode fazer melhor”. São pessoas que se valorizam bastante e, se não se sentem satisfeitos, a frustação toma conta. Quando isso acontece eles podem ser bem diretos e te deixar desconfortável.

Virgem

Além de exigente, o virginiano é apreensivo. Acredite, para ter uma boa experiência com esse signo é necessário se prevenir e torcer para que saia tudo como o planejado. Se o virginiano não sentir seu esforço e dedicação – seja no desempenho ou detalhes – as coisas podem nem começar.