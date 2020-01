Os signos que nem sempre reconhecem a própria crueldade

Alguns signos do zodíaco possuem posicionamentos e atitudes que podem ferir as outras pessoas, o que os faz mostrar um lado cruel que nem sempre eles conseguem reconhecer.

Confira quais são:

Gêmeos

Mesmo com a qualidade especial de ouvir o outro de verdade, o geminiano pode alimentar que as outras pessoas se envolvam de forma profunda quando não possui intenção de fazer o mesmo. Isso faz com que eles comecem a agir de forma cortante e sem paciência para lidar com os dramas que suas atitudes podem causar.

Aquário

Mesmo sendo consciente sobre os sentimentos de outras pessoas, o aquariano acredita que existem causas maiores e pode enxergar as necessidades dos outros como individualismo. Por isso, este signo tende a não se comprometer com a reciprocidade com aqueles que se entregam, o que pode causar muitas frustrações.

Virgem

O virginiano pode focar apenas nos próprios resultados, o que o aliena da compreensão e aceitação de que o outro também tem o direito de ser diferente. Sua determinação tende a ser grande e nem sempre o deixa focar no bem comum ou o faz pedir sacrifícios que os outros podem não aguentar.