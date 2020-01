Numerologia pode revelar sua personalidade; descubra

A numerologia também pode ser uma aliada no autoconhecimento. Segundo estudiosos, ela pode revelar muito sobre você. Mas, para isso, é necessário descobrir seu número pessoal.

VEJA COMO SABER SEU NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Neste caso, o ano pessoal seria 5.

A personalidade de cada número pessoal, segundo o portal Yourtarotlife

1

As pessoas nascidas com esse número são líderes ambiciosos. São motivados e teimosos e podem acabar sendo um pouco egoístas. Você pode vê-los como um pioneiro que nunca tem medo de correr riscos e é muito criativo em seu trabalho. Essas pessoas devem suavizar sua abordagem e trabalhar com compaixão para que pessoas com menos confiança possam facilmente se aproximar delas.

2

Confiável e honesto. As pessoas número 2 são muito amigáveis por natureza. Eles estão cheios de ideias e talentos. Você pode gostar de sua natureza filosófica e admirá-los por seu calor. Essas pessoas gentis e de natureza suave são muitas vezes incompreendidas devido à sua timidez. Eles são pacificadores e ao mesmo tempo fortes combatentes por dentro.

3

As pessoas número 3 são sortudas, oportunistas e altamente inteligentes. Eles sabem como explorar sua intuição e usar suas excelentes habilidades de comunicação para atrair pessoas. Elas são altamente criativas e falantes. Podem facilmente fazer amigos, mas muitas vezes parecem manipuladores de suas ações. Sua capacidade de tomar decisões rápidas e boas os torna bem-sucedidos.

4

Você pode encontrar pessoas número 4 pragmáticas e fechadas com suas famílias. São pessoas genuínas e bem-vestidas que gostam de fazer tudo em ordem e detalhe. Sua atitude séria e chata faz as pessoas ficarem longe, mas sua estabilidade e maturidade jogam um trunfo. Consistência, nutrição, durabilidade, convenção e domínio é o que você pode notar quando conhece pessoas com esse número de personalidade

5

Entusiastas de alto astral e viagens podem se adaptar a qualquer situação. Eles sabem como correr riscos e enfrentar os desafios com entusiasmo. A energia número 5 dá a eles o poder de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas dá errado quando tentam sobrecarregar-se com o trabalho. Eles gostam de seguir tendências e gostam de fazer relações públicas.

6

Pessoas com seis como número de personalidade são conhecidas pelo calor e pela natureza equilibrada. Eles nascem com um coração de ouro e acreditam trabalhar no eu interior do que na aparência externa. O número 6 é responsável por outras pessoas. Eles são amigáveis e gostam de cuidar de todos que conhecem.

7

As pessoas número 7 são estudiosas. Eles possuem inteligência e uma ótima abordagem racional para todas as situações. Essas pessoas se auto examinam e tentam manter a dignidade. Eles são excelentes poetas e percebem uma natureza misteriosa. Você pode encontrá-los com seu estilo de vestir esquisito e, às vezes, não gostam de sua atitude reservada de “não liga”.

8

Nascidas com incríveis qualidades de julgamento, as pessoas número 8 são altamente bem-sucedidas com seu poder intuitivo. Eles são fortes e ao mesmo tempo dominam as pessoas ao seu redor. Coisas caras, roupas e exibições os tornam menos populares entre as pessoas. São pessoas persuasivas, cordiais, eficientes e autocontroladas.

9

As pessoas número 9 são idealistas, influentes e magnéticos. Devido a seus ideais firmes, muitas vezes são detestados e denominados arrogantes. Mas, no primeiro encontro, você pode encontrá-los como pessoas encantadoras e que podem surpreendê-lo com sua maravilhosa confiança e realizações.