Fique atento! Site falso imita banco brasileiro para roubar dados de usuários

Uma recente fraude tenta fazer novas vítimas na internet. Como divulgado pela ESET, um site falso se passa por banco brasileiro para roubar dados de correntistas.

Como revelado, os criminosos lançaram a campanha de phishing bem convincente que almeja coletar várias informações, incluindo cartões de crédito.

A campanha em questão foi elaborada com detalhes que fazem parecer se tratar de um comunicado oficial, com estrutura e cores iguais aos do site verdadeiro da instituição.

O primeiro contato com a campanha maliciosa se dá por e-mail, e mesmo tendo sido eladoborada com mais cuidado do que as campanhas que normalmente circulam pela internet, ainda é possível ver pontos discrepantes e erros de português.

Ainda segundo o site especializado, a ameaça se baseia na desatenção das vítimas. Confira captura de tela da fraude:

Welivesecurity/ESET

Com informações da ESET

