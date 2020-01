Este é o próximo recurso para iOS que será liberado pelo aplicativo WhatsApp

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS, elevevando a versão para 2.20.20.17.

No update, foram divulgados alguns detalhes do recurso tema escuro, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Na atualização, o aplicativo de mensagens implementou uma tela de apresentação escura e outros pequenos detalhes do dark theme, já disponível no beta para Android.

Ainda segundo o site, o app beta para iOS já é totalmente compatível para receber a ativação do recurso direto do servidor da plataforma.

Novo layout

Ainda de acordo com WABetaInfo, os ícones da barra de bate-papo do aplicativo também receberam uma pequena atualização.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.20.20.17: what's new?

Implemented a Dark Splash screen, available for beta testers today.

WhatsApp beta for iOS is also ready to get the activation from the server of the Dark Theme: Stay tuned to discover when!https://t.co/92AzlsyJ8q

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 23, 2020