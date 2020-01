Game Dawn of the Fear chega para PlayStation 4 no dia 3 de fevereiro

O game Dawn of the Fear chega para PlayStation 4 (PS4) já no próximo mês. A data foi confirmada oficialmente pela Sony nesta semana.

"O jogador terá que resolver quebra-cabeças, coletar pistas e objetos e sobreviver, evitando a atmosfera maligna que permanece na mansão para descobrir a história real", revela a descrição.

Conforme revelado pela empresa, o título será liberado para o console no dia 3 de fevereiro. Confira trailer de anúncio:

