Suco de chia e manga para emagrecer rapidamente

Embora os sucos sejam uma maneira fácil e deliciosa de obter nutrientes, eles nem sempre são saudáveis. Dependendo dos ingredientes, o suco pode estar cheio de açúcar — mas não é o caso deste delicioso preparo de chia e manga.

As sementes de chia têm fibras que farão você se sentir satisfeito por mais tempo: duas colheres de sopa têm quase 10 gramas, quase metade da ingestão diária recomendada.

Já a manga tem baixo teor de carboidrato e gorduras, de acordo com a NDTV Food. Ou seja, um pouco de manga é ótimo para evitar o excesso de açúcar na sua bebida.

Ingredientes

2 colheres (sopa) de sementes de chia

1 1/2 xícara de leite de amêndoa

2 bananas médias

2 xícaras de pedaços de manga

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as sementes de chia com 1/2 xícara de leite de amêndoa. Deixe descansar na geladeira por cerca de 10 minutos.

Adicione as bananas e a xícara de leite de amêndoa restante no liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione as mangas, e bata novamente até ficar homogêneo.

Tire a mistura de sementes de chia da geladeira, a qual deve ter uma consistência gelatinosa. Com uma espátula, raspe-a e coloque-a no liquidificador. Bata tudo até ficar homogêneo.

Fonte: Nueva Mujer