Samsung anuncia início das vendas do Galaxy Fold no Brasil

O Samsung Galaxy Fold chegou ao Brasil. O smartphone, que inaugurou a categoria de smartphones com telas dobráveis, estará disponível a partir desta quarta-feira (22), no site da fabricante sul-coreana, a partir das 21h (horário de Brasília) até amanhã (23), também às 21h.

Como revelado pela empresa em comunicado, quem adquirir o smartphone dobrável da Samsung terá direito também aos Serviços Premium Galaxy Fold, um pacote exclusivo de serviços de atendimento ao cliente.

Dono de um display imersivo Infinity Flex de 7,3 polegadas, o Galaxy Fold traz a inédita experiência com tela dobrável ao mercado brasileiro e se destaca por seu design elegante, que permite acesso rápido a itens essenciais quando fechado e desdobra um mundo de possibilidades quando aberto.

Ainda segundo a empresa, ele cria novas formas de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, como consumir conteúdo, jogar, responder e enviar e-mails, preparar apresentações profissionais e muito mais com a funcionalidade Múltiplas Janelas.

O smartphone conta ainda com diversos outros recursos, como a tecnologia de compartilhamento de bateria sem fio, bateria dupla de 4380mAh, sensor de impressão digital na lateral, e estará disponível na cor Preto com preço sugerido de R$12.999,00, com a opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Com informações da Samsung

