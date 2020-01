Prepare esta receita caseira com ovo e óleo de coco contra a queda de cabelo

A queda de cabelo pode afetar mulheres de todas as idades e está associada a diversos fatores: alergia, estresse, genética, desequilíbrios hormonais, deficiências nutricionais, estilo de vida sedentário e falta de cuidados com o cabelo.

Porém, há remédios naturais que são capazes de aumentar o volume das madeixas de maneira natural. Se você sofre com esse problema e deseja controlar a situação, continue lendo, pois apresentaremos duas ótimas receitas caseiras.

A aloe vera

Aloe vera tem componentes que reparam as células mortas do couro cabeludo e estimulam o crescimento de folículos capilares inativos, o que aumenta o volume das mechas. Ela também atua como um excelente condicionador, evita a coceira do couro cabeludo e reduz a caspa.

O tratamento com aloe vera

Bata o gel da aloe vera até obter uma consistência suave. Em seguida, com as pontas dos dedos massageie o creme no couro cabeludo por cerca de 5 minutos. Deixe agir por 20 minutos. Enxague com água morna.

O ovo

Os ovos são excelentes para o crescimento e a espessura do cabelo. Este remédio caseiro é usado para acelerar o nascimento e a quantidade de fios.

O tratamento com ovo

Em uma tigela, adicione um ovo e uma colher (sopa) de óleo de coco. Bata até obter uma pasta lisa. Aplique a mistura das raízes às pontas e deixe por cerca de 30 minutos. Lave o cabelo com shampoo e água fria.

Fonte: Nueva Mujer