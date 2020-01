Os signos do zodíaco que podem deixar a teimosia atrapalhar a sua vida

Alguns signos do zodíaco podem deixar o excesso de teimosia afetar suas vidas de forma muito ruim. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser teimoso com o que acredita e deseja fazer, não dando o braço a torcer mesmo quando pessoas especiais o alertam. Por isso, além de assumir muitos riscos, ele pode agir com arrogância e acabar machucando quem apenas quer aconselhá-lo.

Aquário

A independência do aquariano pode beirar a teimosia em situações bem complexas, chegando a idealizar a realidade de forma pouco responsável. Este signo odeia ordens e gosta de explorar seus meios com liberdade, infelizmente, isso pode trazer problemas com tarefas que precisam ser cumpridas a risca e do jeito de outras pessoas.

Leão

O leonino prefere liderar a ser um seguidor, mas a vida nem sempre coopera com isso e são nessas horas que sua teimosia aflora. Este signo pode decidir fazer o que deseja sozinho e acaba não só sobrecarregado como também cultiva uma noção irracional de como solucionar os problemas.