Os signos que podem se surpreender com novos amores em breve

Até 19 de fevereiro de 2020 o Sol estará em Aquário e alguns signos do zodíaco podem ser presenteados com novos interesses românticos.

Confira quais são:

Áries

Durante esta fase o desejo de se conectar com as pessoas e ficar envolvido em grupos despertará mais forte, o que pode torná-lo mais aberto a encontrar alguém especial para ter algo mais. No entanto, será preciso ter cuidado para não se empolgar em excesso e acabar tomando atitudes das quais não quer pagar o preço das consequências.

Leão

Você começa a ocupar os espaços com uma energia criativa e poderosa, entusiasmando e atraindo aqueles que estão ao seu redor. Novas conexões com pessoas incomuns podem surgir e despertar um lado ou gosto que você desconhecia sobre si mesmo. É importante deixar que sua luz brilhe e não temer as mudanças.

Sagitário

Fase em que a sensualidade do seu signo pode aumentar, especialmente pela sua capacidade de idealizar e comunicar, expressando sua visão e personalidade aos outros. Agora, as pessoas prestam ainda mais a atenção em você e atração de possíveis pretendentes é uma consequência que pode movimentar bastante seu coração. Abra sua mente e olhos!