Óleo de coco aumenta o colesterol muito mais do que outros azeites, revela estudo

Embora o óleo de coco seja recomendado em dietas graças aos seus benefícios para a saúde, é preciso controlar o seu consumo, pois ele pode aumentar os seus níveis de LDL ou “colesterol ruim”.

Rob van Dam, da Universidade Nacional de Cingapura, foi o autor do estudo e explicou ao portal do TCTMD que os pesquisadores iniciaram esse estudo porque o óleo de coco é amplamente promovido pela imprensa como algo benéfico.

O estudo foi publicado na revista Circulation e analisou duas semanas de consumo de óleo de coco versus outros óleos vegetais e os seus riscos para a saúde cardiovascular. Eles avaliaram o peso e a gordura corporal, a circunferência da cintura, a glicemia de jejum e a proteína C-reativa.

O efeito do óleo de coco no colesterol

“Em comparação com os óleos vegetais não tropicais, o óleo de coco aumentou significativamente o colesterol total, o colesterol LDL e o colesterol HDL, mas não os triglicerídeos, as medidas corporais, a glicemia ou a proteína C-reativa”, explicaram.

“Ao comparar os efeitos com o óleo de palma, o óleo de coco também aumentou significativamente o colesterol total em 25,57 mg/dL, o LDL em 20,50 mg/dL e o HDL em 2,83 mg/dL, mas não afetou triglicerídeos”, acrescentou o artigo.

“O efeito hipercolesterolêmico da ingestão desse óleo é provavelmente atribuído ao seu alto teor de gordura saturada”, escrevem os autores.

“Os nossos resultados sobre os efeitos adversos do óleo de coco em comparação com os óleos de cozinha alternativos nas concentrações de colesterol LDL estão alinhados com as recomendações alimentares para substituir a gordura saturada pela gordura poliinsaturada.”

De fato, disse Van Dam, “o óleo de coco consiste em aproximadamente 90% de gordura saturada, que é superior à proporção de gordura saturada na manteiga ou na banha”.

Portanto, se você usar esse tipo de óleo, tente substituí-lo por outro tipo de gordura mais saudável para evitar níveis elevados de colesterol.

Fonte: Nueva Mujer