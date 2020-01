Deixando iOS em segundo plano, modo noturno do WhatsApp chega primeiro para usuários Android e ‘quebra internet’

Deixando o sistema iOS em segundo plano, o modo noturno do WhatsApp já está disponível para usuários beta do Android.

Uma atualização liberou nesta terça-feira (21) a novidade. O assunto, um dos mais comentados do Twitter no momento, já rendeu vários memes. Confira:

-eu olhando pro WhatsApp no iPhone me lamentando pq não tenho android pra ter o modo escuro. pic.twitter.com/P7qR7VYnHU

O modo escuro do WhatsApp não chegou no iPhone ainda pq quem rir por último rir melhor.

O MODO NOTURNO CHEGOU NO WHATSAPP! REPITO! O MODO NOTURNO CHEGOU NO WHATSAPP! pic.twitter.com/wXTRspAAQO

Chegou WhatsApp modo noturno // não tem no iphone pic.twitter.com/yPchyuLMSt

o pessoal que tem iphone vendo que o modo escuro no whatsapp chegou primeiro no android pic.twitter.com/xjLbfdN7b4

indo colocar a programação beta pra ter o modo escuro no whatsapp//o beta atingiu o limite de participação pic.twitter.com/0k5qOYa5yV

Só acho engraçado que meu celular é Android e não tem nada de modo noturno no Whatsapp, tô gostando não em pic.twitter.com/rdCjjixxDv

Eu vendo q o modo noturno do WhatsApp chegou primeiro no android e não no iPhone pic.twitter.com/NytxEBNj1e

