Modo Escuro já está disponível no WhatsApp para o sistema Android

O aplicativo WhatsApp lançou finalmente, para todos os usuários beta do sistema Android, o novo recurso dark theme (modo noturno).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, para utilizar a novidade, é necessário atualizar o app no Google Play para o beta 2.20.13.

Como revelado, os ajustes da função estão disponíveis em Configurações do WhatsApp> Bate-papo. Confiras os detalhes:

Quando o tema escuro está ativado, todas as seções do seu aplicativo são transformadas em cores escuras. Confira algumas capturas:

Apesar dos avanços, ainda não sabemos a data oficial de lançamento para todos. No entanto, os rumores sugerem que deve ocorrer muito em breve.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.13: what's new?

WhatsApp to finally release the dark theme for beta testers TODAY!

(Updating screenshots..)https://t.co/iPbStbnTob

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 21, 2020