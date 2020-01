Astronauta da NASA registra impressionante imagem da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem desde o espaço.

O registro foi divulgado pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No registro, é possível ver o vulcão Taal, nas Filipinas, atualmente em atividade. Confira o arquivo espetacular

Keeping watch on the volatile Taal Volcano in the Philippines from the @Space_Station. Just south of Manila, it stands out ash-covered and otherworldly in the middle of Taal Lake against the surrounding green highlands. pic.twitter.com/SY8NuuWOX4

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 22, 2020