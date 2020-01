5 maneiras de limpar a aura de energias negativas

Dizem que a aura é uma energia luminosa que envolve todas as pessoas. Possui diferentes tonalidades, dependendo do humor ou da personalidade e, embora pareça incrível, pode ser "sujo" ou danificado por várias razões, incluindo: estar em contato com pessoas que drenam a energia, passar muito tempo em ambientes negativos, depressão, raiva, ansiedade constante, entre outros.

Portanto, se ultimamente você se sente triste, irritado ou ansioso sem motivo aparente, sua aura pode precisar limpar as más energias ao seu redor. Aqui compartilhamos 5 recomendações de diferentes especialistas na limpeza da aura. Anote!

Sal grosso e alecrim

Embora muitos considerem o sal um elemento de má sorte, ele pode realmente ajudar você a se libertar das energias negativas. Obtenha sal grosso e alecrim. Coloque em um recipiente com um litro de água. Após o banho normal, passe a água do pescoço para baixo.

Gemoterapia

Certas pedras têm propriedades mágicas que ajudam a nos libertar da carga negativa de energia que acumulamos durante o dia. Sabe-se que existem pedras que funcionam melhor se forem dos nativos do seu signo do zodíaco. Embora exista uma que serve para rejeitar todo o mal e todos nós podemos usá-lo: quartzo. Você pode usar uma rosa ou um transparente, o importante é que você a passe por todo o corpo ou a leve diariamente com você. O quartzo transmuta energia negativa em positiva.

taças tibetanas

São recipientes de metal que imitam os sons da natureza. Eles são feitos de 7 metais (ouro, prata, mercúrio, estanho, chumbo, ferro e cobre) e são usados ​​no budismo. Seu som pode ser alto ou baixo, dependendo da maneira como é tocado. Eles são altamente recomendados para restaurar a paz e o bem-estar do corpo e da mente.

Incenso

Use incenso de limão ou lavanda. Acenda uma varinha na solidão de sua casa, tentando pensar em como, enquanto queima, você se liberta da energia negativa. Deixe o incenso envolver todo o seu corpo e leve alguns minutos para meditar.

Sabonetes mágicos

Eles são vendidos, principalmente, em mercados e lojas esotéricas. Procure eucalipto, coco ou citros. Use-o até começar a sentir que se libertou da energia que machucou.

