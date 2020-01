As previsões para a sua semana, segundo a numerologia

Ainda pouco conhecida, a numerologia, assim como a astrologia, pode apresentar informações sobre comportamento pessoal e algumas previsões. Contudo, para entender um pouco mais sobre ela, é necessário saber seu número pessoal.

Veja como saber seu número pessoal

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Neste caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões da semana

Agora que você já sabe o seu ano pessoal, o que acha de dar uma olhada nas previsões para a sua semana? Veja o que a numerologia está prevendo para 20 a 26 de janeiro.

Número pessoal 1

Este é um momento de oportunidade, pois você está brilhando muito. Contudo, lembre-se que é muito mais fácil ser otimista e forte quando estamos bem. É importante ser assim também em momentos complicados. A semana fará com que você possa ser reconhecido por sua imaginação criativa e vontade de ajudar os outros. Procure fazer o que ama, pois isso proporcionará bons resultados.

Número pessoal 2

Você sente vontade de brilhar nesta semana. Isso será possível se você conseguir equilibrar a energia poderosa e não dominar outras pessoas próximas. Use sua honestidade para argumentar. Contudo, lembre-se que um grande sorriso permitirá que você consiga brilhar e conquistar a cooperação dos outros.

Número pessoal 3

Será uma semana mais fácil para dizer o que pensa e não será necessário disfarçar sentimentos feridos. Há uma forte energia para de mudança ao seu redor. Você se sentirá melhor fazendo atividades diferentes, como sair com os amigos ou viajar. As amizades serão destaques durante esta semana.

Número pessoal 4

Confie nos seus instintos, pois sua voz interior pode te dizer o que você precisa saber. Os sonhos também são fontes ricas para o conhecimento interior. Durante a semana, você tem a probabilidade de brilhar em projetos criativos.

Número pessoal 5

Há a possibilidade de uma montanha russa emocional, pois você ainda não decidiu o que precisa. É possível que não queira compartilhar os sentimentos com as pessoas ao redor. Entenda que confiança leva tempo mesmo. Invista em momentos com a família e cuidado para os gastos desnecessários de dinheiro.

Número pessoal 6

A organização e o trabalho serão prioridade nesta semana. A recomendação é que você explore todas as opções antes de tomar uma decisão. Você pode dar tudo de si por outro, mas precisa ter certeza de que esse é o melhor caminho.

Número pessoal 7

A energia desta semana exige uma abordagem mais séria e prática. Faça uma lista do que deseja realizar este ano. Ignore a distrações e evite se sobrecarregar com tarefas extras. É importante que você preste atenção na sua saúde e não adie os cuidados. É provável que precise fazer algumas mudanças, mas nada muito grande.

Número pessoal 8

A competitividade estará em você durante esta semana. A necessidade de mostrar que você é o melhor pode ser particularmente forte. É provável que você tenha longas horas de trabalho, mas é essencial equilibrar o sono e realiza exercícios adequados. É possível que você fique especialmente irritado ou frustrado quando outras pessoas não concordam com seus planos.

Número pessoal 9

Lute por seus projetos, pois a semana é boa para conquistas. Você sabe o que precisa fazer e trabalhará duro para realizar suas tarefas. Aceite abordagens inovadoras e permita que amigos e colegas de trabalho bem-intencionados contribuam de maneira única. A semana de sorte no amor.