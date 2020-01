Os signos do zodíaco que sofrerão mudanças intensas com a entrada do Sol em Aquário

Até 19 de fevereiro de 2020 o Sol estará em Aquário, um dos signos mais inovadores e que sabe trabalhar em equipe do zodíaco.

Confira os signos que sofrerão mudanças intensas durante esta fase:

Câncer

As energias continuam profundas, mas podem ser bem menos convencionais do que você está acostumado. Este é um momento especial para as conexões e relacionamentos de todos os tipos que já existem em sua vida; chegou a hora de desenvolver novos níveis de intimidade, compreensão e sensibilidade. Tudo isso pode mudar muito a forma que você costuma agir em determinadas situações, entregando uma maior confiança em assumir quem você realmente é.

Escorpião

Este é um momento de não se esquecer da organização de tudo, tanto fora como dentro de você. Lembranças e passado podem chegar novamente com bastante intensidade, portanto tenha a paciência! Adicione amor e positividade para aproveitar esta fase de energia criativa, movimento e reconhecimento de si mesmo.

Capricórnio

Depois de enfrentar a intensidade e lidar com partidas em alguns casos, é tempo de voltar a se estabilizar especialmente em áreas importantes como o trabalho, saúde e estudos, mas sem o apego de que tudo será como antes. Esta é uma fase de inovação e reflexão sobre prioridades, moral, valores e autoestima. .

Peixes

As vibrações desta fase podem fazê-lo se sentir um pouco perdido ou desligado, com a sensação de que precisa recuperar algo em si mesmo para ser a melhor versão espera. É hora de prestar mais atenção às necessidades, talentos e se descobrir para poder seguir em frente com mais conhecimento sobre os próprios objetivos e vontades. Mudanças chegam e este é um grande passo para aceitá-las de coração aberto.