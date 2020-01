Os signos do zodíaco que odeiam a indiferença

Ninguém gosta de sentir que alguém o trata com indiferença. No entanto, existem alguns signos que levam esse gesto para o lado pessoal e odeiam profundamente.

Confira quais são:

Touro

O taurino não liga que pessoas que ele não se importa sejam indiferentes com ele, mas quando isso acontece nos círculos em que frequenta e se sente acolhido, fere bastante sua confiança e conexão. Pessoas que não dão atenção ao que ele diz e não são responsáveis ao cumprir acordos ou promessas o irritam profundamente.

Leão

Este signo gosta de receber atenção e odeia lidar com pessoas que não se importam com o que ele diz ou faz, afinal, é desta maneira que ele demonstra sua essência e coração. A indiferença o fere diretamente e, especialmente em momentos de insegurança, pode gerar grandes conflitos dentro dele ou no ambiente em que está.

Sagitário

Ao possuir alma de professor, este signo odeia que as pessoas tratem seus pareceres, ensinamentos e experiência com indiferença. O sagitariano deseja sempre conhecer a verdade dos outros e espera que ao chegar a sua vez, eles também estejam disponíveis. Pessoas indiferentes são capazes de incomodar e estremecer o orgulho dos sagitarianos.