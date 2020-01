Óleo de soja pode afetar suas funções cerebrais, segundo especialistas

Mesmo que você não compre o óleo de soja, é provável que ele seja comum na sua dieta. Esse óleo é comumente usado em alimentos processados, em restaurantes e empresas de fast-food e muito mais. Ele foi associado a problemas de saúde em um novo estudo da Universidade da Califórnia, em Riverside.

O efeito negativo do óleo de soja na saúde humana não é novidade. A mesma equipe por trás do estudo mais recente descobriu em 2015 que esse óleo pode causar obesidade, diabetes e resistência à insulina em ratos. Mais tarde, também descobriram que, modificando o óleo para que ele tivesse uma quantidade menor de ácido linoleico, era possível diminuir os seus efeitos prejudiciais.

No entanto, reduzir a quantidade desse composto não impede que o óleo de soja tenha um efeito potencialmente negativo sobre condições neurológicas, as quais variam de depressão e ansiedade a autismo e até a doença de Alzheimer.

Verificou-se que o óleo afeta a região hipotálamo do cérebro em camundongos alimentados com dietas ricas em óleo de soja, incluindo a versão modificada do baixo teor de ácido linoléico.

Segundo o estudo, o consumo de óleo parecia ter afetado a capacidade de cerca de 100 genes para funcionar adequadamente em ratos. Um desses genes é responsável pela ocitocina, o hormônio mais conhecido como “droga do amor”.

Fonte: Nueva Mujer