Tecnologia: Novos rumores revelam detalhes do próximo iPhone 12

Novos rumores revelam detalhes do próximo iPhone 12, de acordo com informações do site Fayerwayer. O aparelho deve ser apresentado mundialmente pela Apple em setembro deste ano.

Segundo o site Macotakara, de acordo com supostos relatórios da cadeia de produção, haverá pelo menos três modelos do aparelho.

Uma informação não confirmada sugere que seria mantido o design frontal remanescente de um estojo protetor, algo parecido com o que vimos no iPhone 4.

A versão maior, o hipotético iPhone 12 Pro Max, teria uma tela de 6,7 polegadas e uma câmera principal com quatro lentes.

Enquanto isso, o iPhone 12 em seu modelo básico teria uma tela OLED de 5,4 polegadas, e a variante média chegaria no tamanho de 6,1 polegadas.

Outra no novidade

Alguns relatórios também sugerem que em março deve ser lançado iPhone 9 (atualização da versão SE), idêntico ao iPhone 8 com Touch ID e um botão Iniciar.

