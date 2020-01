Microsoft lança patch que corrige vulnerabilidade crítica no Windows

A Microsoft lançou nesta semana um novo pacote de atualizações que soluciona vulnerabilidades no Windows, de acordo com informações da ESET.

Além do problema que afeta o processo de validação de certificados do sistema operacional, outras vulnerabilidades críticas no RDP também foram corrigidas pela empresa.

Ainda segundo o site, além dessa falha principal, outras 48 vulnerabilidades foram corrigidas com os últimos patches de segurança lançados pela Microsoft.

Entre elas, duas são consideradas críticas e permitem que um atacante possa executar código remotamente em servidores RDP e acessar a uma rede sem ter que passar por um processo de autenticação.

Com informações da ESET

