Com direito a música e videoclipe, grupo "T.R.A.P." receberá skins para Free Fire

O grupo "T.R.A.P." vai estrelar um novo pacote de skins no game Garena Free Fire. Com quatro dos integrantes, eles também são os primeiros personagens do game Battle Royale a lançar música e videoclipe.

Conforme revelado pela Garena, intitulada "I’m on Fire", a música, com performances de BJRNCK, Awich, Krawk e Faruz Feet, possui batidas animadas e letra que mistura inglês, espanhol, português e japonês.

O conteúdo fala dos desafios dos personagens até obter a emocionante vitória nas partidas. Confira videoclipe:

Os fãs do jogo podem não apenas ouvir e curtir o clipe de "T.R.A.P.", mas também usar as roupas dos personagens utilizadas no vídeo, disponíveis para compra dentro do game.

Esta é a primeira grande atualização de Free Fire em 2020 que irá melhorar a experiência do jogador com o popular Battle Royale.

Com informações da Garena

