Estes são os aparelhos Android e iOS que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Uma decisão do WhatsApp pode prejudicar alguns usuários da plataforma: o aplicativo deixará de ser compatível com determinados aparelhos a partir do próximo mês.

Como informado, nos sistemas operacionais a seguir, você não poderá criar contas novas nem confirmar novamente contas existentes, mas poderá continuar a usar o WhatsApp normalmente até 01/02/2020:

Android 2.3.7 e versões anteriores

iOS 8 e versões anteriores

“Como deixaremos de desenvolver o aplicativo para os sistemas operacionais mencionados, alguns recursos poderão parar de funcionar a qualquer momento”, explicou.

Como revelado, a partir de fevereiro deste ano, o usuário não poderá criar uma conta nova e também terá um app de forma limitada.

Windows Phone

Como já revelado, o aplicativo de menagens também não está mais disponível para o sistema operacional Windows Phone.

“Você não poderá mais usar o app em nenhum sistema operacional de Windows Phone após 31/12/2019″, revelou em comunicado.

