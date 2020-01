Epic Games alerta jogadores sobre bugs no título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games alertou os jogadores sobre bugs no título Fortnite. As informações foram compartilhadas pela empresa nas redes sociais.

“Devido a um problema, tivemos que desativar as tirolesas do jogo. Planejamos trazê-las de volta na próxima atualização”, explicou.

“Notem que o desafio ‘Use uma Tirolesa em diferentes partidas’ será completada automaticamente logo mais”, completou. Confira:

Devido a um problema, tivemos que desativar as tirolesas do jogo. Planejamos trazê-las de volta na próxima atualização. Notem que o desafio "Use uma Tirolesa em diferentes partidas" será completada automaticamente logo mais. pic.twitter.com/7qXq6F43Qk — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 20, 2020

Ainda segundo a empresa, outro problema afeta os usuários. “Também estamos cientes de um problem onde jogadores editam estruturas através do chão sem a intenção de fazê-lo”. Conforme revelado pela desenvolvedora, ele será resolvido na próxima atualização.

Solução de problema

Uma solução de problema também foi compartilhada pela Epic Games no Twitter. “Estamos cientes de um problema onde jogadores do PC não conseguem mirar após serem eliminados em uma partida do Modo Criativo”, informou

“Resetar as configurações de teclas para o modo Padrão pode resolver isso”, explicou. Confira postagem:

Estamos cientes de um problema onde jogadores do PC não conseguem mirar após serem eliminados em uma partida do Modo Criativo. Resetar as configurações de teclas para o modo Padrão pode resolver isso. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 21, 2020

