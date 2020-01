Embaixadoras da autoestima: as influencers que ajudam mulheres a se aceitarem

A aceitação não é um processo fácil. Afinal, o padrão de beleza divulgado na mídia e a pressão estética acabam prejudicando a formação de uma autoestima realmente saudável. É justamente por isso que muitas influencers estão produzindo conteúdos para ajudar as mulheres a se aceitarem e se amarem como são. Selecionamos algumas. Confira!

Alexandrismo

"Em todos os vídeos, Alexandra traz, com bom-humor e sem papas na língua, uma mensagem positiva em relação a ser quem você é, independentemente do seu formato de corpo, cor da pele, crença ou gênero. Afinal de contas, se amar, se aceitar e gostar de quem você é, é uma prerrogativa para viver em sociedade!".

Soul Vaidosa

Neste canal, você encontrará conteúdos de “beleza com propósito, apoio emocional com identidade e vidas pretas com leveza”.

Ju Romano

"O canal fala de beleza, cabelos, moda, vida plus size, autoestima e muitos mais assuntos que rondam o universo feminino!".

Jout jout

Conselheira, Jout jout é como uma amiga para suas seguidoras e compartilha reflexões importantes sobre diversos temas.

Ellora

A influencer deixa claro que compartilha conselhos que nunca recebeu. Ela aborda diversos temas em seu canal, inclusive, aceitação, autoestima etc.