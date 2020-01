Empreender no Brasil, não é uma tarefa simples. Para as mulheres, é uma jornada ainda mais complicada. Isso porque as dificuldades impostas pela burocracia e alta competitividade acabam se somando com o machismo.

Sabendo disso, a Rede Mulheres Empreendedoras (RME) foi criada para ajudar aquelas que decidem encarar as dificuldades e abrir o próprio negócio.

Uma das suas vertentes é a educação. A rede criou a Trilha Empreendedora que oferece cursos online e gratuitos para mulheres empreendedoras. Selecionamos alguns. Confira!

Pensando em empreender

Neste curso, você aprenderá aprender qual é o perfil da empreendedora, como saber se sua ideia é realmente boa, por onde começar, tirar a ideia do papel e muito mais.

Iniciantes de 0 a 3 anos

O curso explica como abrir um CNPJ, fala sobre contabilidade, explica sobre a concorrência e sobre posicionamento. Também fala sobre como precificar o produto etc.

Vai ou racha

Você aprenderá contratar e reter talentos, como conquistar uma boa comunicação com clientes e colaboradores, como identificar o ciclo de venda do seu negócio e muito mais.

Decolar

No curso, será possível entender como pensar grande, administrar erros dos outros, aprender a se relacionar com as grandes empresas etc.

Autoconhecimento

Aprenda, neste curso, o que sua imagem diz sobre você, mensagens não verbais, como falar, como construir uma rede de relacionamento etc.

Curtiu conhecer os cursos para mulheres empreendedoras? Compartilhe esta matéria com suas amigas e ajude elas a conquistar o sucesso!