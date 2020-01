Versão beta do WhatsApp revela detalhes de novo recurso que será liberado em breve

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, elevando a versão para a 2.20.10.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, o update libera algumas novidades para o sistema operacional Android.

É possível ver algumas faixas ocultas sobre stickers animados, uma grande evolução do recurso de adesivo atual. Confira:

Ainda segundo os site, novos pacotes animados estão atualmente em desenvolvimento, onde será liberado o suporte de compatibilidade na plataforma.

Apesar dos avanços, ainda não sabemos uma da oficial para o lançamento da novidade. No entanto, os rumores sugeram que ocorra muito em breve.

📝WhatsApp beta for Android 2.20.10: what’s new?

Exclusive: new animated sticker packs that will be available in future, including a video that shows the feature!https://t.co/Vhz4dBcSck

NOTE: The Animated Stickers feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 17, 2020