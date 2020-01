Queda de cabelo? Use esta receita para fortalecer e dar brilho aos fios

O uso de tintas e alisadores enfraquece o cabelo, diminuindo o brilho e acelerando a queda. Ainda bem que há uma solução caseira e eficaz para combater esses danos: a máscara de arroz. Bem, não é o arroz em si, mas a sua água.

Os benefícios da água de arroz

A água do arroz é rica em amido, já que entre 70 e 80% do grão é composto por esse nutriente. De acordo com o portal Medical News Today, o líquido fornece minerais, aminoácidos, antioxidantes e as vitaminas B e E.

E isso traz muitos benefícios para a saúde e a aparência das madeixas, pois a água do arroz é capaz de amaciar, desembaraçar, fortalecer e estimular o seu crescimento.

Como fazer água de arroz

Existem muitas maneiras de fazer água de arroz, mas falaremos sobre a mais simples. Em uma tigela, misture 1/2 xícara de arroz com 3 xícaras de água e deixe de molho por 30 minutos. Coe o arroz e mantenha o líquido.

Antes de aplicar a máscara, lave o cabelo com shampoo. Aplique a água do arroz e massageie o couro cabeludo. Deixe o líquido agir por 20 minutos e remova-o com água morna.

