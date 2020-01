Os signos do zodíaco que acreditam no amor

Todas as pessoas podem acreditar no amor, mas alguns signos do zodíaco estão mais propensos a valorizar este sentimento.

Confira se você está na lista:

Touro

O taurino acredita no amor de forma cuidadosa e lenta, mas também muito sexual. Seu sentimento tende a ser mais conservador e estável, sempre tentando compartilhar as dores e os belezas de viver essa conexão.

Câncer

O canceriano sonha com o amor de forma incondicional e o valoriza, aplicando esse sentimento em muitas áreas da sua vida. Para este signo, não existe limitações e tempo que podem minimizar a intensidade do seu afeto.

Peixes

O pisciano acredita no amor verdadeiro e de todos os tipos, por isso o demonstra de diversas formas. As palavras nem sempre são o seu forte, pois ele capta o sentimento de forma intensa e imaginativa, vivendo conexões fortes com as pessoas que ama.