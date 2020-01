Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de janeiro

Confira as previsões para cada signo do zodíaco esta semana:

Áries

Energias densas batem de encontro e você precisa ser cauteloso em tudo o que faz. As atitudes impulsivas podem torná-lo ainda mais vulnerável e dominá-lo em um péssimo momento.

Semana de muito trabalho e novos projetos. Você deve organizar suas ideias para iniciar um plano de trabalho.

No amor, alguém do signo de Capricórnio, Aquário ou Leão o procura; tente ficar em paz, mas se ainda tiver sentimento, reflita sobre dar uma segunda chance.

Seu dia de sorte será 21 de janeiro com os números 03, 21 e 99; tente usar roupas coloridas fortes para atrair a abundância. Cuidado com fraudes e tente se controlar com os gastos.

Touro

Uma pausa nos gastos será necessária. Você deve estar calmo para que as energias negativas ao seu redor possam passar. O momento pode ser decisivo no local de trabalho.

Semana de mudanças repentinas e que pedirá calma. Cuide de problemas nervosos e estresse, tentando ficar mais calmo e cuidando melhor da saúde. Seus números da sorte são 01, 23 e 87 e seu melhor dia é 21 de janeiro.

Os casais decidem dar um tempo ou refletir sobre o relacionamento para curar especialmente feridas do passado. Os solteiros experimentarão muitos amores novos e compatíveis.

Gêmeos

Emoções alteradas. Você deve estar atento aos desconfortos do seu corpo para não ficar doente e se maltratar, passando pelas energias negativas sem se sentir tão mal.

Semana de pressões no trabalho e com reuniões para mudanças; tente cumprir suas responsabilidades. Um amor do signo de Escorpião ou Peixes entra em sua vida e será muito compatível; portanto, não perca a oportunidade.

Momento de paciência e confiança no seu relacionamento. Você terá sorte em 22 de janeiro com os números 04, 19 e 32. Leve em consideração que seu signo tem coragem e astúcia para atingir seus objetivos, apenas precisa ser mais discreto para não atrair energias de inveja.

Câncer

Esta semana marca o início de um novo estágio de prosperidade e abundância em sua vida; por isso, aproveite seus dias de sorte.

Uma mudança de emprego pode ser positiva. É preciso ter cuidado com as fofocas e problemas com seus superiores no trabalho, evitando cair em provocações e não deixando a inveja afetá-lo.

Não procure mais pelo amor e se deixe surpreender; serão dias muito animados com pessoas novas e compatíveis.

Para os comprometidos, serão dias de grande compreensão e uma viagem curta ou passeio pode ajudar a aproveitar ainda mais o amor. Seu dia de sorte é 22 de janeiro e os números são 05, 37 e 66.

Leão

Seu lado impulsivo e o desejo de confronto podem aflorar. Por isso, mantenha a calma e os pensamentos positivos para não exagerar e se arrepender.

Tente também não mudar de emprego ou de casa agora. Lembre-se de que você deve melhorar sua renda e não comprar o que não precisa.

No amor, será uma semana de paixão e com a possibilidade sentir o amor novamente em relacionamentos estagnados. Para os solteiros, serão dias de paixões fugazes.

Você terá sorte no dia 24 de janeiro com os números 06, 29 e 41. No trabalho, cuide das suas obrigações com atenção e não caia nas provocações de outros.

Virgem

Seu signo pode ter conflitos na vida pessoal e energias perturbadas. Lembre-se de que a tristeza não deve consumi-lo.

Você deve permanecer com todos os bons pensamentos, mentalizando positivamente tudo que faz e evite se sentir angustiado.

Não espere o que não virá e busque coisas novas para se sentir mais feliz, especialmente no trabalho. O momento é positivo para iniciar novos negócios, mas com muita responsabilidade.

Cuidado com quedas e acidentes. Você terá sorte no dia 23 de janeiro com os números 07, 20 e 53.

Libra

Você pode ficar muito chateado e lembrando de problemas do passado. Uma oferta de emprego ou a chegada de dinheiro extra pode surpreendê-lo. No amor, tente manter a calma e não cair em nenhuma briga com seus amigos ou parceiro.

Tenha cuidado com fraudes, gastos excessivos e considere ler muito bem o que assina. Mantenha uma vida mais saudável, deixando para trás hábitos que fazem mal. Seu melhor dia é 21 de janeiro e seus números são 09, 27 e 66.

Escorpião

Você será influenciado pela boa sorte e abundância. Você receberá um novo contrato ou a renovação do atual no local de trabalho.

Seus pensamentos serão mais positivos e este é o momento de tentar agir com mais otimismo. Há dias de trabalho duro e novos projetos para este ano.

Seu signo é um líder natural e é por isso que você sempre dá sua melhor opinião. Você tem sorte em 23 de janeiro com os números 08, 33 e 52.

Os solteiros continuam um tempo sem um parceiro, mas se divertem. Os comprometidos ​​terão estabilidade em sua vida sentimental. Sua melhor virtude é que você não suporta inveja e fofoca.

Sagitário

Será preciso ter cuidado com despesas imprevistas e perdas de dinheiro. Tente gastar apenas o necessário e ser prudente com os investimentos.

Serão dias de muito trabalho e problemas com um projeto. Portanto, você precisa ficar calmo e não levar os problemas para o lado pessoal.

No amor, você continuará a procura do parceiro ideal. Lembre-se de viajar e saber viver plenamente o ajudará a encontrar a felicidade.

A personalidade do seu signo é simples, emocional, sensível e muito artística, o que significa que você sabe como colorir a vida de imaginação e aventuras.

Capricórnio

Questões emocionais ficam movimentadas. Você pode ficar na defensiva e isso não será positivo para a relação com outras pessoas.

Neste momento, você muda sua forma de agir. Este ano será muito importante para o seu signo e você deve aproveitar todas as oportunidades de emprego que lhe são apresentadas e não sabotar a si mesmo.

Um amor verdadeiro deixa sua vida; é preciso valorizar seus parceiros. Você terá sorte em 23 de janeiro com os números 13, 30 e 77. Seu lema este ano será brilho e reconhecimento, tanto na vida pessoal quanto trabalho.

Aquário

Este signo entrará em um estágio de metamorfose importante na vida. Você está no momento ideal para tomar a melhor decisão e avançar em todos os projetos de trabalho que lhe são apresentados.

Lembre-se de que você terá a decisão de ser bem-sucedido ou não, por isso é muito importante se concentrar em todas as coisas positivas que deseja fazer.

Um amor do passado o procura e pode pedir um favor; é importante agir conforme sua intuição e tentar se sentir bem com suas decisões.

Seus números da sorte são 16, 24 e 97. A partir do dia 22 você consegue ter progresso em tudo o que faz.

Peixes

Uma combinação de surpresas econômicas e boas notícias está chegando. Evite ficar perto de pessoas com boa energia para atrair a positividade e não se contaminar.

Seu signo é um dos mais místicos e intuitivos do zodíaco, por isso, muitas coisas de fora podem afetá-lo e é necessário se proteger.

Uma viagem pode começar a ser planejada. Você trabalha em uma questão legal e ela é resolvida a seu favor. Alguns dias de grande entendimento e reflexão sobre o amor chegam.

Os solteiros finalmente encontrarão pessoas muito compatíveis com seu signo. A sorte chega em 23 de janeiro com os números 02, 17 e 58.