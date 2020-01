Dois truques caseiros para clarear seu cabelo

Se você está cansada de usar o mesmo cabelo sempre, mas não quer sofrer com os efeitos colaterais dos produtos químicos, pode optar por usar receitas naturais. Apresentamos duas alternativas para clarear o cabelo naturalmente.

Mel e vinagre

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de canela

1 xícara de mel

2 xícaras de vinagre

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela e aplique no cabelo úmido ou molhado. Penteie uniformemente, cobrindo toda a cabeça ou, se preferir, apenas a região que você quer clarear. Envolva o cabelo com um saco plástico ou com uma touca de banho. Deixe agir por 30 minutos e remova a mistura com água.

Chá de camomila

Ingredientes

1 saquinho de chá de camomila

Água

Modo de preparo

Ferva a água e deixe o chá descansar por 10 minutos. Quando estiver frio, aplique-o nos cabelos e deixe agir por 15 minutos. Para um efeito mais intenso, recomenda-se aplicá-lo três vezes antes de usar o shampoo.

Fonte: Nueva Mujer