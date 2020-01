5 itens econômicos para organizar e decorar a casa

Dizem que a casa expressa a personalidade do seu dono. Se isso for verdade, é interessante investir em itens que possam cada vez mais deixar seu cafofo mais a sua cara e mais confortável. Pensando em ajudar na jornada, listamos alguns itens econômicos para organizar a decorar a casa. Confira!

1. Prateleiras de madeira

Você pode utilizar as prateleiras de madeira no quarto, na sala ou no escritório. Elas podem ser usadas tanto para organizar quanto para decorar. Além disso, podem ser encontradas com preços econômicos (na faixa de R$34 no Mercado Livre).

2. Ganchos adesivos

É possível utilizá-lo no banheiro para pendurar a toalha ou até mesmo na cozinha para organizar as panelas. O produto pode ser encontrado a partir de R$14 no Mercado Livre.

3. Tela aramada

Ela pode ser utilizada para pendurar fotos ou recados. Muito simples de fazer, a tela oferece um toque super especial para o quarto ou para a sala. É possível encontrar o produto a partir de R$26 no Mercado Livre.

4. Caixa organizadora

Não sabe onde armazenar papeis, brinquedos ou outros objetos? As caixas de plástico podem ajudar. Elas oferecem uma ótima estética e permitem uma boa organização. Valor: a partir de R$ 77.

5. Potes de vidro

Eles podem ser utilizados para guardar os temperos e para decorar a cozinha. Valor: a partir de R$ 6.

Curtiu conhecer algumas dicas e itens econômicos para organizar e decorar sua casa? Compartilhe este artigo em sua redes sociais e ajude outras pessoas a decorarem suas casas gastando pouco.