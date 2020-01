5 frases para entender o que é feminismo

View this post on Instagram

Hoje saiu o relatório da Oxfam indicando o quanto vale o trabalho de cuidado não remunerado exercido pela mulheres. Esse trabalho nos coloca numa sobrecarga enorme, permitindo que os grandes capitalistas possam explorar as mulheres de maneira invisível. É urgente socializar o trabalho de cuidado através de espaços como creches públicas, restaurantes populares, espaços para idosos e da melhoria dos serviços de saúde! #trabalhodecuidado #feminismo