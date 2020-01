O conselho para cada signo do zodíaco iniciar a semana da melhor forma

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco pode tirar o melhor proveito dela levando em conta alguns conselhos. Confira:

Áries

Momento de avançar com seus aliados e aceitar o apoio de pessoas que se importam com você, especialmente para brilhar profissionalmente. No entanto, tenha cuidado com a dependência.

Touro

Semana para transmitir seus sentimentos e tomar iniciativas em seus projetos. Aproxime-se de quem compartilha os mesmos valores ou pode oferecer uma influência em sua vida amorosa.

Gêmeos

Hora de sonhar alto, mas também mirar com precisão nos objetivos. Ouça pessoas queridas que podem ajudá-lo a ter mais motivação para alcançar o que deseja.

Câncer

Conexões intimas e recomeços chegam a sua vida. Tentar coisas novas o ajudará a deixar padrões antigos e se abrir para um presente mais exitoso.

Leão

Semana de decisões amorosas e de olhar para o futuro que deseja para si. Assuntos da vida pessoal ganham foco.

Virgem

A sorte fica ao seu lado de todas as formas e uma limpeza interior começa a ser feita para uma transformação. Este é o momento de ficar atento a novas oportunidades.

Libra

Dias de mais autoestima e que abrem portas para conhecer pessoas que podem influenciar positivamente em sua vida. Exercite sua reflexão e intuição.

Escorpião

O pensamento positivo o ajudará a chegar onde você quer e precisa. Essa mentalidade pode também atrair pessoas que o apoiam ou possuem bastante compatibilidade.

Sagitário

Grandes possibilidades ou chances podem chegar a sua vida. É hora de estar atento as palavras que irá usar, mas também lembrar da importância de ouvir os outros.

Capricórnio

Hora de seguir em frente e ouvir o coração para se preparar para grandes mudanças. Este também é o momento de buscar resultados de expansão e crescimento.

Aquário

Dias de agir com firmeza e determinação, se abrindo para novas possibilidades. Lembre-se de permanecer fiel a si mesmo.

Peixes

Momento de estar ao lado de pessoas especiais e aproveitar. Ainda assim, algumas decisões devem ser tomadas com mais racionalidade e menos sentimento.