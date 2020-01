NASA detecta asteroide que passará próximo à terra nesta segunda-feira (20)

A Agência Espacial Americana (NASA) detectou um asteroide, de tamanho mediano, que passará próximo à terra nesta segunda-feira (20).

Denominado oficialmente como '2020 AQ1', o objeto espacial tem mais de 230 metros de diâmetro (dimensão estimado). Confira projeção:

NASA

No entanto, ainda de acordo com informações da NASA, a aproximação do asteroide não representa perigo para o nosso planeta.

