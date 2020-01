Aplicativo WhatsApp libera nova atualização para stickers

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma nova atualização para stickers (Adesivos), disponível para os sistemas Android e iOS.

De acordo com informações do portal especializado WABetaInfo, todos os pacotes de adesivos receberam o update do servidor do WhatsApp.

Em configurações do aplicativo, é necessarário atualizar manualmente os pacotes que foram baixados anteriormente pelos usuários.

Ainda segundo o site, os motivos são desconhecidos. No entanto, rumores sugerem algumas melhorias internas. Confira postegem:

All Stickers Packs received a server side update from WhatsApp!

Open WhatsApp > Chat > Stickers button > Plus icon and you see "UPDATE" for all packs you have previously downloaded.

Reasons of the update are actually unknown. Maybe some improvements. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2020