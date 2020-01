WhatsApp desiste de lançar polêmico recurso no aplicativo de mensagens

O WhatsApp desistiu de lançar um polêmico recurso, pelo menos temporariamente, no popular aplicativo de mensagens.

Previsto para ser liberado no início deste ano, os anúncios na plataforma foram colocados na 'gaveta', de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

Como nova prioridade no tema, o aplicativo se concentrará em melhorias no WhatsApp Business, versão de negocios.

Como revelado, desde a versão beta 2.19.356 para o sistema Android, não há código sobre os anúncios de status. Confira postagem:

In according to this article found online, WhatsApp will focus on helping businesses to connect with customers, putting aside the status ads feature (momentarily!).

In fact, since the 2.19.356 Android beta, there is no code about status ads.

Thanks @JohannesLenz for reporting! https://t.co/hoZIuTDX8T

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2020