Os benefícios da babosa para a saúde

A babosa, ou aloe vera, é uma planta surpreendente, pois conta com mais de 75 componentes potencialmente ativos, incluindo vitaminas, minerais, sacarídeos, aminoácidos, antraquinonas, enzimas etc. Por conta de sua rica composição, há muitos benefícios da babosa para a saúde. O portal estrangeiro Draxe.com, especializado em saúde natural, listou alguns. Confira!

Alivia erupções cutâneas e irritações na pele

Estudos indicam que a babosa tem um alto poder curativo. Ela tem um excelente potencial para curar feridas na pele, queimaduras e irritações.

Melhora o sistema imunológico

De acordo com o portal, “as enzimas presentes no aloe vera decompõem as proteínas que ingerimos em aminoácidos e transforma as enzimas em combustível para todas as células do corpo, o que permite que as células funcionem adequadamente”.

Ajuda na digestão

Por causa de seus componentes anti-inflamatórios e laxantes, a babosa permite que o organismo faça digestão com muito mais agilidade.

Hidrata o cabelo e o couro cabeludo

Cabelos secos podem contar com a babosa como tratamento. A planta oferece uma boa hidratação. Cicatriza feridas O gel de aloe vera, quando aplicado em uma afta algumas vezes ao dia, ajuda a aliviar o desconforto e acelerar o processo de cicatrização. É o que indica as pesquisas publicadas no Journal of Dentistry.