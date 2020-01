Máscara de uva para evitar as rugas

A pele é exposta a danos causados ​​pela exposição ao sol e a outros agentes. Por sorte, a máscara natural de uva é perfeita para hidratar, revitalizar e rejuvenescer a pele.

A fruta tem a propriedade antioxidante dos polifenóis, isto é, ela evita a degradação das fibras de elastina e de colágeno, contribuindo para manter a firmeza e a elasticidade do rosto.

Modo de preparo e de uso

Corte as uvas ao meio e esfregue delicadamente na testa, no pescoço e no contorno da boca e dos olhos. Deixe a polpa da uva descansar sobre os pontos principais pontos do rosto por 20 minutos.

Para evitar o aparecimento de pés de galinha, você pode fazer um creme noturno. Basta misturar a polpa de duas uvas verdes sem sementes com duas cápsulas de vitamina E.

As sementes também são perfeitas para esfoliar a pele, pois ajudam a renovar as células e a ativar a produção de colágeno e elastina. Para usá-las, basta esmagá-las e misturá-las com óleo de amêndoa e aplicar no rosto limpo e seco. Repita o processo duas vezes por semana.

Fonte: Nueva Mujer